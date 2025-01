La Befana ‘radicale’ porta il carbone al ministro Salvini

ROMA – La Befana radicale, anche lei in ritardo, porterà al ministro Salvini il carbone come premio all’inefficienza: in 3 mesi, infatti, sono state accumulate 4.641 ore di ritardo sulle tratte ferroviarie. Il dossier ‘Altra Velocità’ sarà presentato a Roma domani, martedì 7 gennaio alle 12, di fronte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso Porta Pia (tra Corso d’Italia e Via Ancona) a Roma: gli esponenti di Europa Radicale, Igor Boni e Silvja Manzi, presenteranno i dati dell’ultima versione del dossier elaborato dalla informatica Chiara Calore.

Il dossier, che verrà consegnato ai giornalisti presenti, riguarda l’analisi di tutti i treni delle tratte ad Alta Velocità di Trenitalia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024. Sono stati analizzati gli orari di partenza e arrivo di 22.865 treni (Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento). Verranno tra gli altri resi noti: “le tratte soggette ai ritardi peggiori e i treni che in tre mesi non sono MAI arrivati nell’orario previsto. Si renderanno pubblici i rimborsi milionari a cui è potenzialmente soggetta Trenitalia, rimborsi che incidono pesantemente sui bilanci dell’azienda. Alla fine della conferenza stampa gli esponenti radicali consegneranno il Dossier al Ministero con un sacchetto di carbone per il ministro Matteo Salvini”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it