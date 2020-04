“La settimana corrente sarà decisiva, a iniziare dall’Eurogruppo di oggi, per capire se i singoli Stati avranno il coraggio dopo le prime risposte di andare oltre e di dare un senso concreto alla parola “Unione” europea o se ci si perderà in cavilli e dubbi”. Dario Scannapieco è il primo vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) e non ha dubbi: “Non c’è tempo: una soluzione tra qualche mese non può essere definita ‘soluzione’” afferma in un’intervista al Corriere della Sera.

Scannapieco ammette che “dopo una certa sottovalutazione iniziale e qualche passo falso, le decisioni che si potevano prendere con rapidità sono state prese” dall’Europa e “la Bce ha attivato un programma addizionale di acquisto di titoli pubblici e privati da 750 miliardi in aggiunta a quello precedente da 120 miliardi”.

L’articolo La Bei offrirà garanzie fino a 200 miliardi proviene da Notiziedi.

