La Bielorussia è l’eccezione in Europa: qui si rifiuta di fermare il Paese per arginare la diffusione del Covid-19 che ha paralizzato l’economia mondiale. L’ex repubblica sovietica alle porte dell’Unione europea ha registrato finora solo 88 casi di contagio e nessun decesso. O almeno così risulta dai dati ufficiali. Così, il campionato di calcio va avanti, i ristoranti sono aperti e il presidente licenzia la pandemia globale del nuovo coronavirus come “psicosi”.

Dall’inizio dell’epidemia, il presidente Alexander Lukashenko, in carica dal 1994, si è opposto alle misure di contenimento. La scorsa settimana, ha persino denunciato una “psicosi” che alimenta “un panico più pericoloso del virus stesso”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Bielorussia nega l’emergenza: “Contro il virus trattori e vodka” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento