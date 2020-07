NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La ‘bollà di Orlando sta funzionando, forse anche oltre ogni legittima aspettativa. L’Nba e l’associazione giocatori (Nbpa) hanno infatti comunicato che i test per la ricerca del Covid-19 effettuati sui 346 giocatori presenti nel complesso di Disney World dallo scorso 13 luglio non hanno prodotto risultati positivi. Una notizia a suo modo straordinaria, che dimostra come l’idea di isolare i giocatori del massimo campionato nordamericano si stia rivelando più che vincente. E che potrebbe rappresentare un grande passo in avanti per la ripresa del campionato, che dopo lo stop dell’11 marzo per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus dovrebbe ricominciare il prossimo 30 luglio,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La bolla di Orlando funziona, nessun positivo tra i 346 giocatori Nba proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento