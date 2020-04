Piazza Affari parte in deciso rialzo dopo che venerdì sera S&P ha confermato il rating italiano e dopo che ieri sera il premier Giuseppe Conte ha dato le indicazioni per l’avvio della fase 2 a seguito del lockdown per contenere la pandemia da coronavirus.

Il Ftse Mib, spinto dai bancari, che beneficiano della forte discesa dello spread, a pochi minuti dall’avvio segna +2,39% a quota 17.261 punti. A sostenere i mercati anche l’andamento delle borse asiatiche che beneficiano delle mosse della banca del Giappone.

Fra i titoli a maggior capitalizzazione si distinguono gli istituti di credito: Intesa Sanpaolo e Ubi sono entrambe in rialzo di oltre il 4% nel giorno dell’assemblea della banca milanese chiamata a votare l’aumento di capitale a servizio dell’ops sulla concorrente;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Borsa di Milano reagisce bene al rating di S&P e apre in rialzo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento