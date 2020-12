AGI – Il primo gennaio sarà la fine di un’era per la City di Londra. Considerata da decenni come il centro finanziario dell’Unione europea grazie alla libera circolazione dei capitali, la Brexit cambierà molte cose, condizionandone l’accesso ai suoi principali clienti e costringendola a ripensare la propria posizione nel mercato globale. In realtà, l’ottimismo nel futuro non manca, grazie al fatto che le peggiori previsioni sulla ‘separazione’ finora non si sono avverate. E che la prospettiva di passare da una condizione ‘onshore’ a una di centro ‘offshore’, attirando nuovi capitali, potrebbe aprire nuove opportunità di business.

La frustrazione della finanza

Tuttavia tra gli operatori della finanza c’è anche una certa frustrazione nei confronti del governo che,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Brexit per la City di Londra rappresenta la fine di un’era proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento