NAPOLI – Il prossimo martedì 11 giugno, l’Ospedale Fatebenefratelli Buon Consiglio di Napoli ospiterà un evento innovativo intitolato “La Buona Sanità al Fatebenefratelli: Team Building Arteterapia, ridere è una scelta?”. Questo incontro è stato progettato per sottolineare l’importanza di un ambiente lavorativo sereno e felice, che influisce positivamente non solo sulla vita dei dipendenti, ma anche sulle relazioni all’interno del team e sui risultati aziendali.

L’importanza del benessere sul posto di lavoro

La psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni ha dimostrato che un ambiente lavorativo sereno porta a una maggiore produttività, motivazione e concentrazione sugli obiettivi lavorativi, con conseguenti miglioramenti nei risultati e nel fatturato. Pertanto, promuovere la salute e il benessere dei dipendenti attraverso la formazione mirata allo sviluppo delle soft skill, come la comunicazione efficace e la gestione dello stress, è diventata una priorità.

L’arteterapia e la comicoterapia

L’evento si concentrerà sul ruolo dell’arteterapia in ambito lavorativo, con un particolare focus sulla comicoterapia. Questa disciplina offre un’opportunità per creare legami tra i partecipanti, promuovendo una cultura di collaborazione e sana competizione. Il “sense of humour” sarà messo alla prova come strumento per gestire le relazioni, accrescere l’autostima, imparare a gestire i fallimenti e migliorare lo stato di salute e la performance individuale e di gruppo.

All’evento, moderato da Gaetano Russo (infermiere A.O.R.N. Monaldi di Napoli), introdurranno Mariateresa Iannuzzo (direttrice sanitaria), Fra Gerardo D’Auria (Rev. Superiore OH), Antonio Capuano (direttore Amm. AAGG).

I lavori saranno divisi in sessioni:

Il benessere, clima e cultura collaborativa

Relatore: Mariateresa Iannuzzo, Direttrice dell’Ospedale Fatebenefratelli Buon Consiglio di Napoli.

L’incontro tra arte, promozione e prevenzione della salute: storia ed evoluzione

Relatori: Giuseppe Migliaccio e Giovanna Pentella.

Il ruolo degli ormoni della felicità sul sistema cardiovascolare

Relatore: Scotto di Uccio Fortunato, Direttore U.O.C. di Cardiologia Utic – Emodinamica ASL NA 1 San Giovanni Bosco.

Il senso di appartenenza e le relazioni positive tra i diversi membri del team

Relatore: Claudia Migliaccio, Sociologa Libero Professionista.

Ridi che ti passa: una medicina per corpo, mente e anima

Relatore: Giuseppe Migliaccio, Infermiere Emodinamica ASL NA 1 San Giovanni Bosco.

Come nasce un sorriso tra operatori sanitari: la comicoterapia

Relatore: Giuseppe Migliaccio.

I cinque segreti per ridere senza motivo: lo yoga della risata

Relatrice: Giovanna Pentella, Dirigente delle Professioni Sanitarie Osp. Fatebenefratelli Buon Consiglio.

Esercizi per provocare una risata incondizionata

Relatrice: Giovanna Pentella.

Un percorso tra colori, musica ed emozioni

Relatrice: Noemi Cammarata, Psicologa Osp. Fatebenefratelli Buon Consiglio.

Interazioni artistiche-umoristiche: tutti possono ridere?

Relatori: Giuseppe Migliaccio, Giovanna Pentella, Noemi Cammarata.

Tavola Rotonda: Come nasce un testo comico e qual è l’esigenza di far ridere

Con la partecipazione del comico professionista Ciro Giustiniani. Conduttore: Giuseppe Migliaccio.

L’intera giornata sarà seguita dalle telecamere di Telecaprievent Canale 95, garantendo una copertura completa dell’evento.

L’iniziativa “La Buona Sanità al Fatebenefratelli: Team Building Arteterapia, ridere è una scelta?” rappresenta un importante passo avanti nella promozione del benessere e della salute sul posto di lavoro.

Attraverso l’arteterapia e la comicoterapia, i partecipanti avranno l’opportunità di migliorare le loro relazioni interpersonali, la loro autostima e la loro performance lavorativa, contribuendo così a creare un ambiente lavorativo più felice e produttivo.

