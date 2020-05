Dopo la brutta caduta di Mara Venier, anche Cristiano Malgioglio cade in diretta a Live – Non è la D’Urso. Nella puntata di domenica 31 maggio 2020, l’opinionista di Grande Fratello scivola dalla poltrona (praticamente da fermo) e il piccolo incidente in studio genera le risate di Barbara D’Urso e Loredana Lecciso. Ecco il video da Mediaset Play per rivedere il divertente momento con “Malgy”.

