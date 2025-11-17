lunedì, 17 Novembre , 25

La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, alla regia Paola Randi

(Adnkronos) - La storia di Giulia Cecchettin diventa...

Sinner, quando può sorpassare Alcaraz e tornare numero uno del ranking

(Adnkronos) - Jannik Sinner, nel 2026, punta a...

Forum risk management, il presidente Giannotti: “10-15% di partecipanti in più”

(Adnkronos) - Il successo del 20º Forum risk...

Rifiuti: studio, sistema non copre costi fine vita pannelli fotovoltaici non incentivati

(Adnkronos) - "Il sistema di finanziamento della gestione...
‘la-caduta-di-icaro’:-ecco-la-spettacolare-foto-di-andrew-mccarthy
‘La caduta di Icaro’: ecco la spettacolare foto di Andrew McCarthy

‘La caduta di Icaro’: ecco la spettacolare foto di Andrew McCarthy

Mondo‘La caduta di Icaro’: ecco la spettacolare foto di Andrew McCarthy
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – L’astrofotografo Andrew McCarthy ha catturato l’immagine perfetta: un uomo che precipita a testa in giù e sullo sfondo il sole, enorme. E l’ha intitolata ‘The Fall of Icarus’, la caduta di Icaro. Qui però l’AI non c’entra niente, la foto non è frutto di manipolazioni digitali. C’è solo la passione, la bravura, la pazienza e la ‘testardaggine’ del fotografo e del paracadutista che sono riusciti nell’impossibile. Lo scatto è diventato subito virale per il suo effetto mozzafiato, che sembra sfidare le leggi della fisica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrew McCarthy (@cosmic_background)

McCarthy, astrofotografo dell’Arizona, ha collaborato con il paracadutista Gabriel C. Brown e un pilota di paramotore per creare l’allineamento perfetto. La pianificazione è stata meticolosa: posizione, orario del salto e distanza dal telescopio dovevano coincidere alla perfezione per catturare l’istante preciso in cui Brown appare in silhouette davanti alla cromosfera solare.

Per ottenere il risultato, McCarthy ha utilizzato un filtro H-alfa, che evidenzia lo strato più esterno del Sole, e ha combinato due scatti: uno ravvicinato del paracadutista e un mosaico ad alta risoluzione del Sole. Il risultato è un’immagine spettacolare, che unisce tecnica fotografica, precisione scientifica e un effetto estetico di forte impatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel C. Brown (@blackgryph0n)

La foto ha suscitato inizialmente scetticismo sui social, con alcuni utenti convinti che fosse stata generata da intelligenza artificiale. McCarthy ha spiegato nei dettagli come è stata realizzata, condividendo anche i dati raw per confermare l’autenticità dello scatto.

Questa immagine non è l’unica impresa recente dell’astrofotografo: tra le sue ultime opere, McCarthy ha catturato anche un brillamento solare nel momento esatto in cui la Stazione Spaziale Internazionale transitava davanti al Sole, un altro scatto che combina precisione tecnica e spettacolo visivo.

(Foto da Instagram @cosmic_background)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.