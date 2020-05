AGI – Zero contagi (o quasi) e zero decessi da circa una settimana; l’indice di rischio più basso d’Italia; la provincia, Crotone, con zero casi da più giorni, 29. La Calabria vince con i numeri la sfida al coronavirus e, per superare la grave crisi economica e sociale scaturita da oltre due mesi di blocco totale, punta tutto sul turismo, sul patrimonio storico ed ambientale e sull’offerta enogastronomica.

“Vengano in Calabria per scoprire il nostro mare, le nostre montagne, i nostri borghi, in totale sicurezza. Noi non chiediamo test sierologici, anche perché né il governo né l’Istituto superiore di sanità indicano quali siano quelli validi”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La “Calabria No-Covid” è pronta ad accogliere i turisti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento