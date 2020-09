La California brucia, 2 milioni di ettari distrutti. Oggi arriva Trump

AGI – Il presidente Usa, Donald Trump, sarà oggi in California per un briefing sugli incendi che nell’Ovest del Paese hanno ucciso almeno 35 persone e distrutto quasi due milioni di ettari di terreno tra Los Angeles, San Francisco, Seattle, nello stato di Washington e in Oregon: complessivamente, un’area area più o meno delle dimensioni di uno stato come il New Jersey. Si recherà domani nelle zone colpite anche la candidata democratica alla vice presidenza, Kamala Harris, che in un tweet ha attaccato Trump, sostenendo che i roghi sono sono dovuti anche ai cambiamenti climatici.

“Questo è il cambiamento climatico,

