La California registra oggi 110 morti e chiude di nuovo

AGI – Nuovo record di morti in California nelle ultime 24 ore per il coronavirus con 110 decessi e il governatore dello Stato, Gavin Newson, ha ordinato nuovamente la chiusura di bar, ristoranti e cinema, praticamente il lockdown per il 75% del territorio.

Intanto oggi, in un’intervista a Fox, Donald Trump si è detto a favore delle mascherine. “Sono per le mascherine. Penso che le mascherine siano una buona cosa”, ha precisato il presidente Usa Donald Trump che non è mai stato visto indossarne una. Nel corsdo dell’intervista ha spiegato che lui non ha bisogno di mettere la mascherina perché a tutti coloro che lo circondano viene fatto il test.

