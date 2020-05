Il governatore della California, Gavin Newsom, ha firmato un ordine esecutivo che autorizza il voto per posta in vista delle presidenziali di novembre.

Il sistema non esclude la possibilità di andare ai seggi, ma rappresenta un atto politico importante perché è il primo stato a legiferare su un tema che ha generato spaccature tra democratici e repubblicani: i primi spingono per il voto per posta, i secondi si oppongono.

Donald Trump parla apertamente di “truffa” e sostiene che i Dem “stanno cercando di rubare un’elezione”.

Prima della decisione di oggi, il presidente si era detto contrario: “È una cosa terribile –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La California vota per posta e Trump s’infuria proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento