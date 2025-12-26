venerdì, 26 Dicembre , 25

Incidente sulla Ss 106 Jonica, tre feriti: coinvolta auto scorta procuratore Gratteri

(Adnkronos) - Un grave incidente stradale si è...

Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

(Adnkronos) - Nella giornata di ieri, i carabinieri,...

Ucraina, Zelensky: “Concordato incontro con Trump nel prossimo futuro”

(Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha...

Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili

(Adnkronos) - Per il 2026 il leader nordcoreano...
la-cambogia-accusa-la-thailandia:-“intensificati-i-bombardamenti”
La Cambogia accusa la Thailandia: “Intensificati i bombardamenti”

La Cambogia accusa la Thailandia: “Intensificati i bombardamenti”

DALL'ITALIA E DAL MONDOLa Cambogia accusa la Thailandia: "Intensificati i bombardamenti"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Cambogia ha accusato oggi la Thailandia di aver “intensificato i bombardamenti” nella mattinata nella provincia nordoccidentale di Banteay Meanchey, mentre i due Paesi sono in trattative per porre fine al conflitto frontaliero. 

“Dalle 6:08 alle 7:15, l’esercito thailandese ha schierato aerei da combattimento F-16 per sganciare non meno di 40 bombe, intensificando i bombardamenti nella zona del villaggio di Chok Chey”, ha dichiarato in un comunicato il ministero della Difesa cambogiano. 

I media thailandesi intanto hanno accusato le forze cambogiane di aver lanciato attacchi massicci durante la notte lungo il confine nella provincia sudorientale di Sa Kaeo, dove – affermano – diverse case sono state danneggiate dai bombardamenti. Mercoledì Cambogia e Thailandia hanno avviato colloqui della durata prevista di quattro giorni per porre fine agli scontri. L’incontro si tiene presso un posto di frontiera nella provincia thailandese di Chanthaburi.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.