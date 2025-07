La Camera approva il dl Infrastrutture: 141 i sì e 59 i no

ROMA – Ok della Camera con 141 sì e 59 no, al dl Infrastrutture ‘recante misure urgenti per garantire la continuita’ nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche’ l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti’. Il testo passa ora al Senato dove deve essere votato entro il 20 luglio.

PRESTIPINO (PD): PEDAGGI A ROMA, FDI VOTA CONTRO GIORGIA

“Nonostante le tante promesse, la destra non vuole alleggerire le spese degli italiani ma, al contrario, continua ad aggravarle. Il governo aveva diverse buone ragioni per evitare il pedaggio del tratto autostradale sul quadrante di Roma Est e soprattutto fare fede a quanto detto da Meloni, quando in campagna elettorale diceva: ‘Siamo a non far pagare il pedaggio ai cittadini di Lunghezza e altri quartieri romani che vengono discriminati dal fatto di pagare 1,20 euro per arrivare in città passando per l’A24’. E invece il partito di Meloni ha votato contro Giorgia: il pedaggio rimane e i cittadini continuano a pagare per avvicinarsi al centro”. Lo dichiara la deputata Pd, Patrizia Prestipino dopo la bocciatura dell’odg presentato dai dem al decreto Infrastrutture sul pedaggio della bretella romana dell’A24. “L’ingiustizia per il quadrante Est di Roma non solo non viene sanata ma addirittura peggiorata dopo l’ennesimo voltafaccia di un governo, vero professionista scaricabarile. E il presidente ‘fidato’ del Municipio 6 di Roma, che dovrebbe curare gli interessi dei suoi cittadini ed esprimere almeno una protesta, si gira dall’altra parte e fa finta di niente”, conclude Prestipino.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it