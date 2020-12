La Camera ha detto sì alla Manovra con 298 voti favorevoli

AGI – La manovra volge verso l’ultimo, rapidissimo miglio. Il passaggio avverrà a palazzo Madama per il via libero definitivo alla legge di Bilancio, sulla quale verrà posta la questione di fiducia. Un solo voto con il quale (a differenza di quanto accade alla Camera dove il regolamento prevede anche una seconda votazione sull’intero testo) il provvedimento potrà diventare legge scongiurando l’ipotesi che il Paese entri in esercizio provvisorio.

La conta dei numeri a disposizione sul pallottoliere avverrà, in vista dell’esame d’Aula, con ogni probabilità domani, ma secondo fonti parlamentari la maggioranza non corre rischi e la Manovra dovrebbe essere licenziata il 30 dicembre.

