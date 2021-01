AGI – Un mandato, due impeachment. Donald Trump entra nella storia come l’unico presidente americano a finire per due volte sotto accusa. A meno di una settimana dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, la Camera approva con 232 voti a favore e 197 contrari il secondo impeachment di Trump per “incitamento all’insurrezione”, dopo l’assalto al Capitol dello scorso 6 gennaio.

“Sappiamo che c’è stata un’insurrezione che ha violato la santità del Congresso del popolo. E sappiamo che il presidente degli Stati Uniti ha istigato questa insurrezione, ha armato la ribellione contro il nostro stesso paese. La Camera ha dimostrato che nessuno è al di sopra della legge,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Camera vota l’impeachment per Trump, primo presidente nella storia a finire sotto accusa due volte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento