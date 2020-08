AGI – Law and order. Legge e ordine. È un tradizionale tema delle campagne presidenziali dei repubblicani. Nel 2020, con l’America in tumulto, è diventato uno dei temi principali (l’altro è l’economia) della corsa di Trump alla Casa Bianca. I suoi oppositori contrattaccano, non è l’order ma il disorder della sua presidenza.

È la cronaca a scandire i tempi della campagna “law and order” di Trump. A Portland, Oregon, è successo quello che era nell’aria e si temeva da tempo. I manifestanti del Black Live Matters si sono scontrati con una carovana di sostenitori di Trump. Prime testimonianze.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La campagna di Trump: law and (dis)order proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento