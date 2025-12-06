sabato, 6 Dicembre , 25
la-campagna-elettorale-di-sarkozy-junior-nel-sud-della-francia
La campagna elettorale di Sarkozy junior nel sud della Francia

La campagna elettorale di Sarkozy junior nel sud della Francia

Video NewsLa campagna elettorale di Sarkozy junior nel sud della Francia
Redazione-web
Di Redazione-web

Candidato a sindaco della cittadina di frontiera, vicina all’Italia

Mentone, 6 dic. (askanews) – A quattro mesi dalle elezioni locali, Louis Sarkozy, figlio dell’ex presidente francese, e la sua rivale del Rassemblement National, Alexandra Masson, hanno iniziato la campagna elettorale al mercatino di Natale di Mentone, nel sud della Francia. “Incarniamo l’idea che Mentone non sia più una città per anziani, ma una città per giovani”, ha dichiarato il candidato conservatore a sindaco della cittadina di frontiera, così vicina all’Italia. La sua rivale di estrema destra ha liquidato la sua candidatura come “bizzarra”, affermando: “Non ha radici in questa zona, non ha mai lavorato e non ha mai ricoperto una carica elettiva”.Ma il candidato sostenuto da Les Républicains, mentre il padre affronta una battaglia giudiziaria che ha registrato l’interesse mondiale, ha replicato:”Sei di Mentone quando vivi qui, quando paghi le tasse qui, quando vuoi che questa città migliori. Ed è questo che conta davvero. Non sto fingendo, sai, mi sono trasferito qui con mia moglie, mio figlio, i miei cani, sono qui, vivo qui ogni giorno, in palestra, al ristorante, in ufficio, ogni giorno. Siamo qua e abbiamo intenzione di restarci”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.