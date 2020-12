La campagna promozionale per il vaccino Covid partirà a gennaio

AGI – La campagna di comunicazione per il vaccino anti-Covid prenderà il via a gennaio, in coincidenza dell’inizio delle vaccinazioni. Secondo quanto apprende l’AGI, si stanno svolgendo le selezioni per le agenzie pubblicitarie. Si lavora su più fronti contemporaneamente e sul tavolo c’è la valutazione del progetto finale. I lavori sono in corso, dunque, e già nei prossimi giorni si dovrebbero avere maggiori dettagli.

Di certo c’è che il concept della campagna è stato affidato all’architetto di fama mondiale, Stefano Boeri che, per convincere gli italiani a ‘mostrare il braccio’, è partito da un fiore: la primula.

