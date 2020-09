La campagna referendaria si scalda. I rischi per il Governo

AGI – La piazza del 12 settembre – convocata oggi dal Comitato per il no – potrebbe essere un unico contenitore per gridare le ragioni contro il taglio dei parlamentari. Niente lotte di bandiera, l’ipotesi in campo e’ quella di coagulare la ‘resistenza’ per una battaglia che – osserva chi da tempo si sta spendendo in questa direzione – potrebbe sortire effetti finora insperati. Non c’è solo il sondaggio pubblicato dal ‘Sole 24 ore’ secondo cui in Toscana, per esempio, i contrari alla riforma si attesterebbero al 52%.

La convinzione di questo ‘fronte’ è che da qui al 20 e 21 settembre i numeri siano destinati a crescere.

