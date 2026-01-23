La Casa Bianca celebra il trionfo di Trump a Davos: assenti i leader europei, ma l’Italia c’è

ROMA – “Con il mondo che guarda, il Presidente Donald J. Trump ha consegnato un messaggio potente da Davos: l’America è forte. La nostra economia sta tornando indietro. Gli Stati Uniti sono di nuovo in testa”: è la frase che accompagna il video ‘propaganda’ pubblicato dai canali social della Casa Bianca per celebrare il “trionfo” americano al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, concluso nella giornata di oggi, sabato 23 gennaio.

La missione del presidente statunitense viene raccontata in un video di 39 secondi in cui il leader viene colto sul palco, mentre parla o sfila, applaudito dai presenti, poi nell’attimo in cui si scambia cortesie con leader amici, come il presidente argentino Javier Milei. Sono immortalati anche i membri della delegazione Usa: il segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato speciale Steve Witkoff, e poi il cognato di Trump, Jared Kushner, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Ma il protagonista è sicuramente lui, Donald Trump, che viene colto anche mentre presenta il suo “board of peace”. Dal video non traspare invece alcun accenno ai confronti avuti con i leader europei presenti, alla questione Groenlandia e dazi, su cui- dopo le iniziali minacce- Trump ha dovuto fare dietrofront proprio a Davos. Ma se l’Europa e l’Ue sono “non pervenuti” nel racconto americano del forum a Davos, sul finale del video, la Casa Bianca sembra voler fare una sorpresa all’Italia (o forse l’ha voluta fare proprio Trump all’amica premier Meloni). Le ultime immagini infatti colgono la bandiera a stelle e strisce sventolare proprio a fianco del tricolore. Anzi di più, la bandiera italiana è l’unica ripresa vicina a quella americana. Allora forse non è un caso nemmeno l’ultimo auspicio della premier: “Finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace”.. Tra Usa e Italia insomma la soap opera è “to be continued”.

