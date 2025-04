La Casa Bianca ci tiene a farci sapere che Trump è in ottima salute e… vince a golf

ROMA – Come nelle migliori autarchie, la Casa Bianca ci tiene a farci sapere che il grande leader Donald Trump gode di ottima salute. Anzi, di più: avete visto come gioca a golf? Quante partite vince? Ah, che “stile di vita attivo” ha il presidente degli Stati Uniti.

La Casa Bianca ha pubblicato il rapporto sulla salute di Trump, dal quale si evince che “è pienamente idoneo a svolgere i suoi doveri” di presidente, anche se ha il colesterolo alto. Il rapporto, redatto dal medico del presidente, il dottor Sean P. Barbabella (che è anche capitano della Marina), afferma che Trump “mantiene un’ottima salute” e “mostra un’eccellente salute cognitiva e fisica”. E cita le “frequenti vittorie di Trump nei tornei di golf” come esempio del suo “stile di vita attivo” che contribuisce al suo benessere fisico e mentale.Per i feticisti del genere, leggiamo che Trump, oltre che per il suddetto colesterolo alto, è stato curato anche danni alla pelle dovuti a frequente esposizione al sole, allergie stagionali e diverticolosi. E’ stato sottoposto a un intervento di cataratta per entrambi gli occhi, e gli è stato diagnosticato un polipo benigno al colon. Per il resto, tutto bene.Trump, che ha 78 anni, ha passato anche i test cognitivi e cardiologici al Walter Reed National Military Medical Center nel Maryland. Ha dichiarato ai giornalisti di sentirsi “in buona forma” e di avere un “buon cuore”. A quanto pare l’ “esame neurologico completo” non ha rivelato anomalie nelle funzioni cognitive: ha ottenuto 30 punti su 30 nel Montreal Cognitive Assessment, un test in cui ai soggetti viene chiesto di svolgere compiti semplici come disegnare un orologio che segna un certo tempo o ripetere frasi che gli vengono lette.Il rapporto è il primo resoconto pubblico sullo stato di salute di Trump da quando è tornato in carica a gennaio, diventando l’uomo più anziano ad aver mai prestato giuramento come presidente. Trump è notoriamente un amante del fast food, segue una dieta ricca di gelato, carne rossa e bibite gassate, ma lui stesso si è definito “un germofobo molto forte” e afferma di non bere alcolici né fumare. Ha dichiarato di dormire circa cinque ore a notte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it