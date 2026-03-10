la-casa-bianca:-le-operazioni-militari-finiranno-con-la-resa-completa-dell’iran

Roma, 10 mar. (askanews) – Le operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro l’Iran termineranno quando il presidente Donald Trump deciderà che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, ha dichiarato oggi la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

“In definitiva, le operazioni termineranno quando il comandante in capo stabilirà che gli obiettivi militari sono stati raggiunti, pienamente realizzati e che l’Iran è in una posizione di resa completa e incondizionata”, ha dichiarato Leavitt nel briefing con la stampa. Inoltre la portavoce ha negato che la Marina degli Stati Uniti abbia scortato una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz, come affermato dal segretario all’Energia Chris Wright.

“Posso confermare che la Marina degli Stati Uniti non ha scortato una petroliera o una nave fino ad ora, anche se, ovviamente, questa è un’opzione a cui il presidente ha detto che ricorrerà se e quando necessario”, ha detto Leavitt.

La portavoce ha anche risposto sulla situazione con Cuba, spiegando che vuole raggiungere un accordo con gli Stati Uniti e sottolineando inoltre che il segretario di Stato Marco Rubio è coinvolto nei negoziati con l’Avana.