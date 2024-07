la-casa-bianca-smentisce-il-new-york-times:-“biden-prosegue-la-corsa-verso-le-presidenziali”

MILANO (MF-NW)- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe abbandonare la corsa alla Casa Bianca. A dirlo, scrive il New York Times, sarebbe stato lo stesso presidente parlando con un membro della sua cerchia ristretta. La notizia è stata prontamente smentita da Andrew Bates, senior deputy press secretary e deputy assistant del presidente: “Se il giornale ci avesse lasciato più di 7 minuti per commentare, glielo avremmo detto”, ha scritto sul social media X.

SONDAGGI POCO FAVOREVOLI, MOLTE LE SFIDE

Secondo il New York Times, Biden avrebbe confidato i dubbi in merito alla possibilità di salvare la propria candidatura, con i sondaggi di OpenLabs che lo vedono scavalcato nell’opinione pubblica non solo dall’opposizione, ma anche da alcuni democratici, tra cui la vicepresidente Kamala Harris. Un altro consigliere, parlando sempre al New York Times, avrebbe sottolineato che il presidente “conosce bene la portata della sfida politica”.

PESA IL DIBATTITO CON DONALD TRUMP

L’indiscrezione arriva una settimana dopo il dibattito con Donald Trump, una performance definita ieri dallo stesso Biden, nel corso di una raccolta fondi a McLean, in Virginia, “non brillante”. Più nel dettaglio, il presidente ha dichiarato di sapere di “non essere stato brillante durante il dibattito, anzi per poco non mi addormentavo sul palcoscenico. Ma è colpa dei viaggi faticosi che ho fatto prima: due volte in giro per il mondo. Mi avevano messo in guardia, ma li ho fatti ugualmente: non è stata una scelta felice”.

PER IL NYT LE SCUSE NON REGGONO

La giustificazione, secondo la testata americana, non regge: i viaggi risalgono a 11 giorni prima del dibattito e Biden si sarebbe concesso svariati momenti di pausa nel corso delle giornate in preparazione all’evento, che non sarebbero mai cominciate prima delle 11h00 del mattino.

UN’AGENDA RICCA DI EVENTI

L’attenzione è ora rivolta agli appuntamenti elettorali in Pennsylvania e Wisconsin e all’intervista con George Stephanopoulos della Abc di venerdì, step decisivi, anche secondo la fonte del New York Times, per il salvataggio della candidatura di Biden alla Casa Bianca. I tempi stringono, e il presidente deve riuscire a convincere gli esponenti del suo partito, i donatori e gli elettori delle sue capacità di contrastare la scalata di consenso di Donald Trump.

