La Casa Bianca sta pensando di fare un reality show per immigrati: in palio la cittadinanza americana

ROMA – “Chi Vuol Essere Cittadino?”. E’ l’ultima idea – abbastanza indecente – dell’amministrazione americana. Un reality show a stelle e strisce per mettere in competizione gli immigrati a colpi di quiz patriottici e prove di civismo per guadagnarsi il diritto alla cittadinanza degli Stati Uniti. Un Grande Fratello con in palio il diritto a esistere legalmente nel Paese.A confermare l’interesse è stata la portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna, Tricia McLaughlin, che con tono fiero ha parlato di “celebrazione dell’essere americani”. L’ideatore, Rob Worsoff, ci tiene a sottolineare che nessuno verrà penalizzato se perde. Nessuna deportazione in diretta, per ora. “Conosceremo le loro storie,” dice lui, “li celebreremo come esseri umani”. Il Dipartimento, intanto, ci tiene a ribadire che valuterà “proposte originali”.

