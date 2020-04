La Casa de Las Flores 3 su Netflix, terza stagione ispirata al mondo delle telenovela

La Casa de Las Flores 3 pronta al debutto: arriva su Netflix la terza (e ultima) stagione della serie messicana creata da Manolo Caro e ispirata al glorioso mondo delle telenovela spagnole, che ha contribuito a rivoluzionarne linguaggio e temi affrontati. Al centro della storia, una famiglia di fiorai, De La Mora, la cui matriarca è Virginia. Anche in questo ultimo capitolo, disponibile su Netflix dal 22 aprile, il pubblico scoprirà segreti e curiosità sull’infanzia della protagonista.

La Casa de Las Flores 3: la trama della serie Tv

La serie Tv è incentrata sulla storia di una famiglia di fioristi. In apparenza, i suoi membri sono famosi e conducono uno stile di vita idilliaco. Sotto quella luccicante vetrata, celano scomodi segreti. Un giorno, il patriarca si rende conto che la sua amante è morta improvvisamente e decide di portare i figli con sé a casa sua, insieme alla moglie e l’attuale famiglia, ignara finora della sua esistenza.

Nella terza stagione de La Casa de Las Flores, la storia sarà ambientata sia nel presente che nel passato, precisamente nel finire degli anni Settanta. Scopriremo così una giovane Virginia dal carattere ribelle e dai mille segreti. Come il pubblico ha potuto apprendere, la matriarca nasconde molti scheletri nell’armadio, che inevitabilmente riemergeranno in questa terza stagione.

Nel corso degli episodi, scopriremo in che modo si svilupperanno le vite dei tre figli di Virginia: Paulina dovrà passare del tempo in prigione; Diego lotta contro la sua omosessualità; Elena verrà ricoverata in ospedale dopo il suo incidente.

La Casa de Las Flores 3 su Netflix: cast e personaggi

Nel cast de La Casa de Las Flores 3 tornano Verónica Castro nei panni di Virginia de La Mora; Cecilia Suárez è Paulina de La Mora; Aislinn Derbez interpreta Elena de La Mora; Darío Yazbek Bernal è Julián de La Mora; Arturo Ríos è Ernesto de La Mora; Sheryl Rubio è Lucía Dávila; Paco León interpreta José María/María José; e Juan Pablo Medina nel ruolo di Diego Olvera.

Completano il cast della terza stagione numerose new entry: Christian Chávez sarà Pato; la cantante Ximena Sariñana interpreterà Carmelita da giovane; Rebecca Jones vestirà i panni della madre di Virginia; Javier Jattin e Tiago Correa interpreteranno rispettivamente a Salomon Cohen ed Ernesto, marito di Virginia interpretato in età adulta da Arturo Rios.

