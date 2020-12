La ‘Casa degli Elfi’ a Torino raccoglie le lettere per Babbo Natale

AGI – “Un cane dalmata di peluche perché non posso averne uno vero” o “un cellulare perché non posso permettermelo”, “uno slittino di Frozen per essere la regina dei ghiacci” o “un albero di Natale nuovo”. Sono alcune delle letterine indirizzate a Babbo Natale giunte nella cassetta dello ‘Spaccio di cultura – Portineria di comunità’, l’iniziativa realizzata dalla Rete Italiana di cultura popolare, in una ex edicola nel quartiere di Porta Palazzo a Torino, e trasformata in questi giorni nella ‘Casa degli Elfi’.

Commercianti e biblioteche in rete

“Un’iniziativa legata a questo luogo diventato da un po’ di tempo simbolico per la città – spiega Antonio Damasco direttore della Rete Italia di cultura popolare – un’ex edicola diventata una portineria di comunità che in pochi mesi ha realizzato 300 servizi di prossimità,

