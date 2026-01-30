la-cassazione:-l’indipendenza-delle-toghe-resti-il-caposaldo-del-sistema

venerdì, 30 Gennaio , 26

Roma, 30 gen. (askanews) – “La preoccupazione della magistratura è volta a garantire che resti effettiva l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale”. Lo afferma il primo presidente della Cassazione, Pasquale D’Ascola, in un passo della sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

L’alto magistrato sottolinea poi: “In una Costituzione che ha il suo perno essenziale nel principio di uguaglianza sostanziale, la magistratura, che esercita la funzione giurisdizionale affinché la legge sia uguale per tutti, sente di aver adempiuto il proprio dovere se il diritto, ogni diritto, ha effettiva tutela e non se è soltanto declamato. La sua autonomia e la sua indipendenza non sono un privilegio, ma sono presupposti perché il giudice sia sempre imparziale”.

