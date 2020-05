La cattedrale del mare streaming: prima puntata del 19 maggio 2020 | Video Mediaset

La cattedrale del mare streaming: ecco la prima puntata completa della serie storica trasmessa mercoledì 19 maggio 2020 su Canale 5.

Nel primo episodio dal titolo “Servi della gleba” parte la storia di Bernat, servo che decide di scappare da Barcellona in cerca di libertà per se e per il figlio Arnau. L’uomo, infatti, vuole salvare il figlio dagli abusi dei signori feudali.

Il secondo episodio della prima puntata de “La cattedrale del mare” si chiama ” Fratelli“. Un nuovo matrimonio porta Bernat e Arnau a cambiare ancora una volta casa e lavoro. Intanto il piccolo Arnau è cresciuto e trova in Joan un fratello a cui raccontare sogni e speranze.

continua a leggere sul sito di riferimento