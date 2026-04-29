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“La cella di fronte”, rapper Kento porta a teatro le carceri minorili
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“La cella di fronte”, rapper Kento porta a teatro le carceri minorili

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Tra rap, parole, e immagini. Al via da Milano il 19 maggio

Roma, 29 apr. (askanews) – Cosa succede davvero dentro un carcere minorile? Chi sono i ragazzi che ci finiscono? E cosa resta loro una volta usciti? “La cella di fronte” è uno spettacolo teatrale prodotto da Produzioni Timide in collaborazione con The Best Blend che nasce per affrontare queste domande – e molte altre – senza retorica né sconti, ma con la forza delle storie vere. A guidare il racconto è Kento, rapper, scrittore e formatore, che da anni porta scrittura e musica dentro scuole, carceri e comunità. Attraverso parole, suoni e immagini, la narrazione si sviluppa tra aneddoti ed esperienze vissute, restituendo un ritratto concreto della realtà del carcere minorile: non solo luogo di punizione, ma microcosmo fatto di sogni, errori, speranze e ingiustizie.In oltre un’ora di spettacolo, l’artista dà voce alle esperienze maturate in più di dieci strutture penitenziarie italiane dal 2011 a oggi, intrecciando questi racconti con piccoli estratti di storia e i valori della cultura hip-hop. Sullo sfondo scorrono clip di repertorio tratte dai laboratori degli ultimi anni, che amplificano e rendono tangibile quello che viene narrato. I momenti di racconto si alternano a performance musicali dal vivo, in cui Kento interpreta alcuni brani del suo repertorio, tra cui “Nostra Signora delle lacrime”, scritto dopo aver partecipato nel 2024 primo artista musicale a un’intera missione di ricerca e soccorso a bordo della nave Ocean Viking di SOS Méditerranée.Queste le prime date del tour in continuo aggiornamento: 19 maggio Milano Teatro Martinitt; 20 maggio Torino Liberi Legami; 22 maggio Pordenone Capitol; 5 giugno Biella Hope Club; 9 luglio Cuneo Festival dell’Educazione e 14 novembre Genova Teatro Govi.Il titolo “La cella di fronte” nasce da un’idea precisa: il carcere minorile non è un mondo lontano, ma una realtà che ci sfiora più di quanto immaginiamo. Potrebbe riguardare il nostro vicino di casa, un compagno di scuola, qualcuno incontrato per caso senza sapere cosa stesse vivendo. È una realtà vicina, che troppo spesso scegliamo di non vedere. Ogni città ospiterà un momento unico, legato a storie e contesti locali, perché il carcere non è un universo separato, ma il riflesso della società che lo circonda. Il pubblico non sarà solo spettatore, ma parte attiva di un dialogo aperto, pensato per sciogliere dubbi, mettere in discussione i pregiudizi e interrogare ciò che crediamo di sapere. Nel finale, infatti, Kento coinvolgerà direttamente gli spettatori, invitandoli a intervenire e diventare parte integrante dello spettacolo. Un viaggio che non offre risposte facili, ma apre domande necessarie.

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