la-cena-di-natale-pet-friendly,-i-consigli-di-enpa-per-viverla-bene-con-cani-e-gatti

ROMA – La cena e il pranzo di Natale portano nelle nostre case tanti ospiti, gradi e piccoli, voci, odori e sapori che non sempre potrebbero ‘far felici’ anche i nostri coinquilini a quattro zampe. Anzi a volte rappresentano dei fattori di stress, se non un vero e proprio rischio per la loro salute. Per questo Enpa propone alcuni semplici consigli che possano aiutare ad affrontare al meglio i momenti conviviali delle feste, assicurando a cani e gatti il rispetto del loro benessere. I suggerimenti sono raccolti in un Podcast realizzato dall’Ente per la protezione animali. Eccoli in sintesi di seguito:

IL MENÙ

Quando facciamo la spesa per la tavola delle feste, bisogna pensare anche alle esigenze dei pet: si propone di regalargli qualcosa di nuovo, sano e gustoso, così da condividere il momento. Allergie permettendo, meglio cibi freschi e cruelty free, senza zuccheri e senza eccessi di carboidrati. Se il nostro pet ha una storia di allergie, la scelta più sicura resta una buona scatoletta ipoallergenica di qualità.

SÌ AI BISCOTTI DI NATALE, MA ‘PER LORO’

Se prepariamo biscotti in casa, facciamone una versione anche speciale per i nostri amici con la coda. In rete si trovano tante ricette semplici e adatte a cani e gatti.

NO ALLA “CONVIVENZA FORZATA” TRA SIMILI

Se dobbiamo incontrare altri cani o passare la serata insieme, valutiamo prima la compatibilità. Forzare la convivenza può portarci a situazioni complicate e spiacevoli.

S.O.S. CITOFONO

Il citofono è spesso motivo di grande agitazione. Se gli invitati sono tanti e, come prevedibile, non arrivano tutti nello stesso momento, può diventare un problema. Perciò chiediamo a chi viene a casa di avvisarci al telefono o con un messaggio invece di suonare. Aiuterà a scollegare il suono del citofono dall’euforia dell’arrivo degli ospiti.

“EDUCHIAMO” GLI OSPITI E I PARENTI

La cena di Natale può essere un momento di grande confusione, soprattutto per animali non abituati alle visite. Aiutiamoli a integrarsi con calma. Se invece preferiscono stare tranquilli, prepariamo già qualche giorno prima un luogo sicuro e silenzioso, come una stanza dove potersi ritirare. Avvisiamo ospiti grandi e piccoli di non avvicinarsi in modo irruento e di lasciare che sia l’animale ad avvicinarsi spontaneamente.

I CIBI DA EVITARE

È sempre meglio non dare avanzi a cani e gatti e a Natale l’attenzione deve essere ancora maggiore. Da evitare cibi processati, alimenti con aglio e cipolla, soffritti e aromi. Per i gatti la cipolla è particolarmente pericolosa. Il cioccolato fa male a cani e gatti perché contiene teobromina, che viene metabolizzata molto lentamente e può raggiungere livelli tossici. Uva e uva passa sono alimenti pericolosi. No anche agli avanzi di carne con ossa, che possono conficcarsi nel palato o causare lesioni.

LE ECCEZIONI, SENZA STRAFARE

Se proprio non resistiamo, un piccolo assaggio al cane possiamo concederlo, ma solo se è un alimento sicuro, cotto senza sale, senza soffritto e in quantità minime. Meglio ancora avere qualcosa di adatto a lui, preparato apposta.

QUALCOSA PER TENERLO OCCUPATO?

Masticare aiuta il cane a ridurre lo stress e ad affrontare meglio situazioni che potrebbero metterlo a disagio. Mentre siamo a tavola, un buon masticativo può aiutarlo a rilassarsi. Per la scelta giusta, chiediamo consiglio al nostro negozio di fiducia.

RELAX PRIMA DELLA FESTA

Il consiglio più importante resta però quello di trovate il tempo per stare un po’ con i propri pet prima dell’arrivo degli ospiti: una bella passeggiata con il cane o qualche momento di relax sul divano con il gatto. Servirà anche a ricaricare noi stessi tra un preparativo e l’altro.

