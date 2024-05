“la-censura-viene-dall’alto,-dal-basso-si-chiama-contestazione”:-il-dissenso-corre-su-x.-roccella,-vittima-o-vittimismo?

ROMA – “Censura!”. “No, dissenso”. “Mi hanno impedito di parlare“, “si chiama contestazione, ed erano in quindici…”. La partita di ping pong tra accusa e difesa, tra ministra vittima e rinfacciatori di vittimismo, è andata avanti per tutta la giornata. In un flusso costante di reazioni al Roccella-gate, la ministra della famiglia che agli Stati generali della natalità ha lasciato il palco senza intervenire, perché “sopraffatta” da urla e fischi. Al treno della solidarietà è seguito, a rimorchio, quello dei distinguo. E così mentre Roccella invocava provocatoriamente l’appoggio degli intellettuali già-censurati – i vari Saviano e Scurati – gli altri avevano già abbondantemente risposto che la politica dovrebbe sapersi misurare con il dissenso. Eccone un estratto non esaustivo:

Alla signora ministra Roccella sfugge l’abc della dinamica democratica: è dal basso che si contesta chi si trova in alto, e ha mille possibili tribune, mentre è dall’alto che si censura chi si trova in basso e ne ha infinitamente di meno, spesso nessuna…https://t.co/2IhOFxURTw — Tomaso Montanari (@tomasomontanari) May 9, 2024

#piazzapulita Roccella contestata, Roberto Saviano: “Sbagliato impedirle di parlare? Capisco il principio, ma bisognava dare un segnale. Io solidarizzo con chi ha contestato”.https://t.co/0wV2ookHAY — La7 (@La7tv) May 9, 2024

La contestazione,che chiunque abbia governato ha subito,non ha nulla a che vedere con la censura.

Il potere esercita la censura.

Il potere è spesso oggetto della contestazione.

Chi confonde questi termini non ha problemi con il vocabolario ma con la Costituzione — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) May 9, 2024

Forse la ministra Roccella che chiede che “gli intellettuali” le siano solidali pubblicamente per la “violenta censura subita” (cit. Salvini) è la cosa più ridicola, infantile (cit. Rushdie) e grottesca del 2024. — Simonetta Sciandivasci Montemurro (@Sciandi) May 10, 2024

Piccola spiegazione semplice sulla differenza tra contestazione e censura:

1. Se va dall’alto al basso è censura, se va dal basso verso l’alto è contestazione

2. Se parte da chi ha il potere verso chi non ha il potere è censura, se è diretta verso il potere è contestazione — Viola Ardone (@viola_ardone) May 9, 2024

I ragazzi e le ragazze che stamattina hanno contestato la ministra Roccella non sono stati sicuramente educati e probabilmente non sono neanche dei sinceri democratici. E peraltro come da procedura sono stati identificati. Ma cosa c’entra con questo evocare la censura? Questo è… pic.twitter.com/BjT0GiIJvr — Riccardo Magi (@riccardomagi) May 9, 2024

Forse la Ministra #Roccella dovrebbe interrogarsi sul perché è contestata da studentesse e studenti. E magari rispondersi che abbattere i diritti delle donne è inaccettabile.

Gli studenti e i cittadini non hanno microfoni a disposizione come lei. Possono solo esprimere dissenso. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) May 9, 2024

