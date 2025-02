La cerimonia di Hamas per riconsegnare i corpi, bare nere con le foto

La Croce Rossa le ricopre con un lenzuolo bianco

Khan Yunis, 20 feb. (askanews) – Nelle immagini, il momento della riconsegna dei corpi dei quattro ostaggi israeliani da parte dei militanti di Hamas alla Croce Rossa a Khan Yunis.Le bare nere sono state coperte da un lenzuolo bianco dal personale della Croce Rossa prima di essere caricate sui veicoli che le porteranno alle Forze di difesa israeliane.La cerimonia di restituzione dei corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli minori, Kfir e Ariel, e di Oded Lifshitz, 83 anni al momento della cattura, si è svolta in un ex cimitero. Sulle bare la foto degli ostaggi accanto a quella del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Prima della consegna, Hamas ha esposto i feretri su un palco con uno striscione alle loro spalle che raffigurava Netanyahu come un vampiro macchiato di sangue.Finti missili bianchi posizionati vicino alle bare recavano la scritta: “Sono stati uccisi dalle bombe Usa”. È la prima riconsegna dei corpi degli ostaggi morti da parte di Hamas dal 7 ottobre 2023, dopo sei scambi di ostaggi ancora in vita in cambio della liberazione di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.