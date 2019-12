Per il prosieguo della stagione, il Napoli dovrà concentrarsi sulla risalita in campionato. Tuttavia, se si vuole dare uno sguardo al futuro, non si può evitare di considerare piuttosto importante anche la Champions League. Non si tratta soltanto della vetrina internazionale più brillante, si tratta anche di profitti che generano utili importanti per il club. Come riferisce il Corriere dello Sport, battere il Barcellona e approdare ai quarti di finale della competizione, garantirebbe al Napoli un ricavato di 10 mln di euro oltre al market pool, vale a dire i proventi dati dalla vendita dei diritti di trasmissione televisiva. Niente male, se si considera che per la partecipazione ai gironi e tutti gli annessi che ne derivano, il club azzurro ha già guadagnato ben 65, 68 mln di euro. Un gruzzoletto importante, che potrebbe essere investito sul mercato.

La ricca Champions League

Nella fattispecie si è arrivati a oltre 65 milioni così: “contributo relativo alla partecipazione alla fase a gruppi (15,3 milioni); risultati (10,8 milioni), qualificazione agli ottavi (9,5 milioni), ranking storico (15,5 milioni), market pool minimo garantito per la prima parte della competizione (10,5 milioni; dato variabile nella seconda parte a seconda delle partite disputate, con ulteriore incremento determinato dall’eliminazione dell’Inter); incassi San Paolo (3,28 milioni)”. L’occasione è troppo ghiotta per non provarci anche contro il Barcellona

The post La Champions League arricchisce il Napoli: incassati già oltre 65 mln! Battere il Barcellona vale oro appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento