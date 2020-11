La chiave tattica di Marcolin: “Vi spiego cosa non ha funzionato ieri rispetto a Benevento e San Sebastian”

Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Nella partita contro il Benevento Osimhen è stato abile nel primo pressing sulla costruzione di gioco degli avversari. Purtroppo l’attaccante nigeriano non ha ripetuto questo lavoro contro il Sassuolo. Non so se è per una questione di rispetto dell’avversario, però devo dire che anche contro la Real Sociedad la squadra ha pressato alto e sono fioccate tante occasioni da gol, persino a inizio partita. Contro il Sassuolo il Napoli si è messo in attesa degli avversari. E questa strategia non ha pagato”.