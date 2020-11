La chiave tattica di Rijeka-Napoli: ecco cosa non ha funzionato nel primo tempo

Massimo Rastelli, ex calciatore del Napoli e noto allenatore, è intervenuto a Canale21 e ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rijeka-Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Vi spiego un po’ le difficoltà del Napoli nel corso del primo tempo. Le marcature preventive erano completamente inesistenti, diciamo pure che le criticità del Napoli erano relative alla fase di impostazione del gioco. Gli avanti del Rijeka riuscivano subito a recuperare i palloni e a ripartire in velocità. I due centrali difensivi del Napoli sono andati in grande difficoltà a inizio gara. Se lasci sessanta metri di campo ai tuoi avversari, che oltretutto sono veloci, è ovvio che vai in affanno. Nessun azzurro ha creato danni agli avversari nell’uno contro uno. I mediani azzurri non hanno favorito il trequartista e gli attaccanti, erano piuttosto statici nel palleggio. Ecco, questo è un problema del Napoli che bisognerà correggere. Il pari è arrivato solo grazie a una giocata estemporanea”.