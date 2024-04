La Cia a Vinitaly con “Italia di vino in vino e l’enoteca bio”

Confederazione porta a Veronafiere degustazioni, talk e approfondimenti

Milano, 10 apr. (askanews) – “L’Italia di vino in vino e l’enoteca bio”: così la Confederazione italiana agricoltori (Cia) lancia la sua partecipazione alla 56esima edizione del Vinitaly (pad. 10 stand C3), in programma a Veronafiere dal 14 al 17 aprile.

Le aziende associate saranno protagoniste di un fitto calendario di degustazioni nella “tasting area” dello spazio confederale, dove verrà allestita anche una mostra permanente dei vini delle aziende biologiche targate Anabio-Cia, in una vera e propria enoteca dedicata. Oltre ai percorsi del gusto sono previsti anche talk e approfondimenti. Nello stand Cia spazio anche alla formazione in agricoltura con l’evento Foragri il 14 aprile alle 16.30, e con “I vini biologici… un racconto diVino”, un ciclo di incontri organizzati da Anabio per tutta la durata del Salone.

“Nonostante i cambiamenti climatici che pesano sulla produzione, l’inflazione che incide sulla spesa, le politiche Ue restrittive, il vino resta un settore fondamentale per il Made in Italy” ha affermato il presidente nazionale Cristiano Fini, parlando di “un capitale economico, sociale e culturale da 30 miliardi, indotto compreso, che va tutelato e protetto da attacchi e tesi allarmistiche. Questo Vinitaly – ha concluso – è l’occasione per fare ancora più squadra, valorizzando e promuovendo le etichette dei nostri agricoltori sui mercati e tra i consumatori”. Fini parteciperà all’inaugurazione del Salone il 14 aprile, e il giorno seguente interverrà al convegno della filiera del vino con il ministro Francesco Lollobrigida. Infine il 16, poi, presenzierà alle 10.30 alla conferenza stampa di Enpaia.