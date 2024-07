la-cina-contro-la-dichiarazione-nato:-calunnie-(e-intanto-schiera-66-aerei-intorno-taiwan)

La Missione cinese presso l’Ue: mentalità da guerra fredda e retorica belligerante”

Roma, 11 lug. (askanews) – I paragrafi relativi alla Cina della dichiarazione del vertice NATO di Washington sono pieni di bugie, ha affermato in una nota la Missione cinese presso l’Unione Europea.

“La Dichiarazione del vertice NATO di Washington è piena di mentalità da guerra fredda e retorica belligerante. I paragrafi relativi alla Cina sono provocatori con evidenti bugie e calunnie. Respingiamo e deploriamo fermamente queste accuse e abbiamo presentato serie rimostranze alla NATO”, ha affermato la missione. In una delle parti riguardanti Pechino, la Nato chiede di fermare l’aiuto alla Russia nell’ambito della guerra in Ucraina.

“La Cina è un paese che mantiene la sua parola. Non forniamo mai armi letali a nessuna delle parti in conflitto ed esercitiamo uno stretto controllo sulle esportazioni di beni a duplice uso, compresi i droni civili”, ha affermato la missione.

Il commercio tra Cina e Russia non prende di mira terze parti e non dovrebbe essere soggetto a interruzioni o coercizioni.

Intanto, il ministero della Difesa taiwanese ha dichiarato di aver rilevato 66 aerei militari cinesi intorno all’isola nell’arco di 24 ore, una cifra record dall’inizio dell’anno, circostanza che avviene il giorno successivo alle manovre militari nelle acque circostanti con aerei cinesi nel Pacifico occidentale per esercitazioni con la portaerei cinese Shandong, nell’ambito dell’addestramento marittimo e aereo.

“Sessantasei aerei dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) e sette navi della Marina PLA che operavano intorno a Taiwan sono stati rilevati fino alle 6 del mattino (ora locale) di oggi”, ha detto il ministero in un comunicato stampa. Di questi, 56 hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, che divide in due lo stretto largo 180 chilometri tra l’isola e la Cina continentale.