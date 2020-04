Il governo cinese ha eliminato i cani dalla lista degli animali commestibili, classificabili come “animali domestici”. La nuova classificazione è apparsa sull’ultima lista pubblicata dal Ministero dell’Agricoltura di Pechino, e si tratta della prima volta che viene operata questa distinzione in Cina, dove sussiste il consumo di carne di cane e nel giugno di ogni anno si tiene un festival della carne di cane, spesso criticato a livello internazionale per il trattamento subito dagli animali, a Yulin, nella provincia meridionale del Guangxi, dove vengono massacrati a decine di migliaia.

L’esclusione dei cani dalla lista degli animali commestibili è stata accolta con favore dalla Human Society International,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Cina elimina i cani dalla lista degli animali commestibili proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento