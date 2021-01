AGI – Jack Ma è “sotto supervisione” e gli è stato ordinato di non lasciare la Cina. Sono queste le uniche informazioni che filtrano dalla stampa cinese a tre mesi dalla sua ultima apparizione pubblica, quando durante un convegno si scagliò duramente contro le politiche del Dragone in materia economica, per lui antiquate. Una requisitoria che ebbe come immediata conseguenza la cancellazione del collocamento in borsa di Ant Group, il braccio finanziario di Alibaba, l’impero tecnologico che Ma aveva fondato nel 1999. Divenuta presto un gigante delle vendite online, Alibaba si era successivamente allargata ad altri settori, dal cloud computing alla logistica,

L’articolo La Cina ha messo Jack Ma “sotto supervisione” (e da tre mesi è sparito) proviene da Notiziedi.

