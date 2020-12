AGI – La Cina punta a vaccinare 50 milioni di persone contro il Covid-19 in vista del periodo di festività legate al capodanno lunare, picco degli spostamenti all’interno del Paese, durante il quale si muovono centinaia di milioni di persone per trascorrere le feste con i propri cari. Funzionari del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie cinese sarebbero stati già convocati per un incontro preparatorio sulla vaccinazione di massa dei gruppi ad alta priorità, scrive il South China Morning Post, che cita uno specialista sanitario a conoscenza dell’incontro, ancora non reso pubblico.

La Cina punta distribuire cento milioni di dosi dei vaccini prodotti Sinopharm e Sinovac,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Cina intende vaccinare contro il Covid 50 milioni di persone prima delle festività proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento