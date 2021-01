La Cina non dà l’ok alla missione Oms sul Covid

AGI – E’ la missione dell’Oms che dovrebbe fare chiarezza sull’orgine del virus che ha sconvolto il mondo, il Covid-19. Ma per ora stenta a decollare. Due scienziati del team sono già partiti ma la Cina non ha ancora concesso le autorizzazioni necessarie. Lo ha reso noto il direttore generale della stessa organizzazione Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus. E il biologo etiope, spesso accusato di guardare con un occhio di favore a Pechino, non ha nascosto il suo sconcerto: si è detto “molto deluso”.

Anche perchè due scienziati scelti dall’Oms per la missione erano già partiti: uno ha dovuto fare marcia indietro e l’altro si è fermato in attesa in un terzo Paese;

