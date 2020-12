“La Cina pronta a pagare per uccidere i soldati Usa in Afghanistan”

AGI – Il presidente Donald Trump ha ricevuto nei giorni scorsi un report sul tentativo della Cina di pagare “attori non statali” per attaccare le forze americane in Afghanistan. Lo riporta la Cnn, citando come fonte un alto funzionario dell’amministrazione.

L’informazione è stata data a Trump il 17 dicembre, e il presidente ne ha discusso con il suo consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien. Lo scenario, ricorda la Cnn, riporta ai rapporti di intelligence dell’inizio del 2020, secondo cui anche la Russia avrebbe offerto ricompense ai militanti afghani per uccidere le forze statunitensi in Afghanistan.

