La Cina proroga le esenzioni fiscali per gli stranieri

Camera di commercio europea: una notizia molto positiva

Roma, 29 ago. (askanews) – La Cina ha deciso di estendere le esenzioni fiscali per gli stranieri residenti. L’ha reso noto oggi il ministero delle Finanze di Pechino, facendo tirare un sospiro di sollievo alla business community straniera presente nel Paese.

I contribuenti stranieri residenti che sceglieranno di adeire a questo particolare regime fiscale, continueranno a godere di esenzioni fiscali sull’affitto della casa, sulla formazione linguistica e sull’istruzione dei bambini, si legge in un comunicato Ministero.

Le esenzioni dovevano scadere alla fine del 2023, ma con la nuova proroga gli stranieri potranno godere di questo regime fino alla conclusione del 2027.

“L’estensione di quattro anni del regime di imposta sul reddito individuale per i cittadini stranieri, in base al quale alcune spese – tra cui l’alloggio, l’istruzione dei figli e la formazione linguistica – sono trattate come non imponibili è una notizia molto positiva”, ha commentato la Camera di commercio europea in Cina.

“Avendo continuamente sostenuto questo tema a tutti i livelli di governo – ha proseguito -, la Camera europea ritiene che ciò possa contribuire a frenare il deflusso di talenti stranieri avvenuto negli ultimi anni. Annunciata a margine dell’inizio del nuovo anno scolastico, sarà una notizia estremamente gradita per le famiglie che hanno deciso di venire o restare in Cina”.