lunedì, 3 Novembre , 25

Ucraina, nuova raffica di droni e missili russi: Mosca avanza a Pokrovsk

(Adnkronos) - La Russia ha lanciato una nuova...

Torino, 15enne seviziato a Halloween: aperta inchiesta, sequestrati tre cellulari

(Adnkronos) - La procura dei minori di Torino...

Merck, Dario Floris nuovo Country Lead Rare Tumors Italy

(Adnkronos) - Dario Floris, precedentemente Business Unit Director...

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio

(Adnkronos) - La Torre dei Conti ai via...
la-cina-risponde-a-trump:-si-a-cooperare-per-bando-dei-test-nucleari
La Cina risponde a Trump: sì a cooperare per bando dei test nucleari

La Cina risponde a Trump: sì a cooperare per bando dei test nucleari

Video NewsLa Cina risponde a Trump: sì a cooperare per bando dei test nucleari
Redazione-web
Di Redazione-web

Il primo ministro russo nel Paese, incontrerà Xi Jinping a Pechino

Roma, 3 nov. (askanews) – Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è arrivato a Hangzhou, in Cina, per una visita di due giorni, e ha dichiarato che le relazioni tra i due paesi continuano a svilupparsi nonostante le sanzioni occidentali.Nel suo viaggio, in programma anche l’incontro a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping. I due paesi sono appena stati chiamati in causa da Donald Trump che, in un’intervista alla CBS, ha affermato che gli Usa hanno discusso la questione della denuclearizzazione sia con la Russia che con la Cina, aggiungendo che molti paesi stanno conducendo test nucleari, senza che lo si sappia.Pechino si è detta pronta a collaborare per sostenere l’autorità del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT). “Siamo pronti a collaborare con tutte le parti sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e per garantire il disarmo nucleare internazionale”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, quando le è stato chiesto di commentare le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.Il governo russo, da parte sua, ha sottolineato che l’attenzione prioritaria durante gli incontri del primo ministro russo in Cina sarà rivolta all’approfondimento della cooperazione commerciale, economica, culturale e umanitaria e alla promozione di progetti congiunti nei settori dell’energia, dell’industria, dell’agricoltura, dell’istruzione e di altri settori.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.