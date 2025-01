La Cina sta costruendo delle chiatte in “stile D-Day” per una eventuale invasione di Taiwan

ROMA – La Cina sta costruendo delle chiatte in “stile D-Day” per utilizzarle per una eventuale invasione di Taiwan. Lo scrive Naval News, ripreso dal Telegraph: almeno tre di queste nuove imbarcazioni sono state avvistate presso il cantiere navale di Guangzhou, nella Cina meridionale.

Gli esperti sentiti dal Telegraph dicono che le chiatte traggono plateale ispirazione dai “Mulberry Harbour” costruiti per lo sbarco in Normandia nel 1944, e potrebbero rivelarsi fondamentali in un’invasione anfibia di Taiwan. Sono dotate di un ponte che potrebbe essere utilizzato per trasportare carri armati e rifornimenti attraverso terreni impervi.

Finora le forze armate taiwanesi hanno sempre considerato la possibilità di un attacco dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese in una manciata di porti fortemente difesi. Le chiatte consentirebbero di aggirare spiagge rocciose o troppo soffici, inadatte ai veicoli pesanti come i carri armati.

La Cina considera Taiwan parte del suo territorio, nonostante sia di fatto indipendente dal 1949. Il leader cinese Xi Jinping ha affermato nel suo messaggio di Capodanno di due settimane fa che la "riunificazione" con Taiwan è inevitabile. E l'esercito di Taiwan starebbe valutando la possibilità di reclutare soldati stranieri.