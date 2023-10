La cioccolateria artigianale Giraudi sbarca all’Anuga

Fino all’11 ottobre alla fiera internazionale del mondo alimentare

Milano, 8 ott. (askanews) – Fino all’11 ottobre, la cioccolateria artigianale Giraudi di Castellazzo Bormida (AL) presenta la nuova identità visiva all’Anuga, la fiera internazionale B2B del mondo alimentare che si tiene ogni anno a Colonia, in Germania.

Se artigianalità, innovazione e qualità rimangono i tre elementi cardine dell’azienda guidata dal maestro cioccolatiere Giacomo Boidi, con il cambio dell’immagine visiva saranno presentate quattro importanti novità: payoff, colore identitario del marchio, pattern e confezioni. “Lavoro nell’azienda Giraudi da oltre 40 anni” ha dichiarato il titolare Giacomo Boidi.

“Ho iniziato che ero giovane, anzi giovanissimo, e posso dire che da quel momento, tante cose sono cambiate nel mondo del cioccolato e in quello di Giraudi. Il nostro catalogo si è ampliato e, con esso, la qualità dei prodotti. La nuova identità visiva spiega al meglio quest’evoluzione. Ogni giorno, insieme a mio figlio Davide, siamo allo studio di nuove ricette o abbinamenti. Il cioccolato è un mondo che non si finisce mai di scoprire. L’Anuga sarà per noi una grande occasione per raccontare il nostro lavoro e per ampliare ancora di più il nostro raggio d’azione”.