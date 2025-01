La cioccolateria Giraudi protagonista al Pitti Taste di Firenze

In anteprima creazioni per San Valentino, Pasqua e le novità del 2025

Milano, 26 gen. (askanews) – Dall’8 al 10 febbraio, la cioccolateria Giraudi di Castellazzo Bormida (AL) parteciperà alla 18ª edizione del Pitti Taste di Firenze, uno degli eventi enogastronomici B2B più attesi dell’anno. Giacomo Boidi, maestro cioccolatiere, insieme al figlio Davide, nella suggestiva cornice della Fortezza da Basso, allo stand Y/23 del Padiglione Cavaniglia, proporranno tutte le novità del 2025. Sarà possibile scoprire in anteprima le creazioni di Pasqua, ma anche cioccolatini speciali per San Valentino, oltre ai prodotti più significativi dell’azienda piemontese.

L’azienda cioccolatiera dha realizzato una alternativa ai prodotti di origine animale, e lo ha fatto mettendo in produzione una selezione vegana, al passo con le esigenze e le richieste dei consumatori di oggi. Le Toste, Le Quadrellone, i Napolitain, la Frutta candita, i Dragées, i Gianduiotti e il Gianduione sono stati prodotti da Giacomo e Davide Boidi senza l’utilizzo di derivati animali, risultando così adatti a tutte le diete.

“Siamo molto attenti alle esigenze dei nostri clienti” ha dichiarato Giacomo Boidi. “Per questo motivo, abbiamo messo a punto una selezione di prodotti vegani. Ricette in cui è sempre protagonista il cioccolato fondente, in abbinamento alla migliore frutta secca e/o candita. Abbiamo scelto di puntare su gusti essenziali, che riescano a soddisfare tutti i palati”.

“Taste rappresenta una delle più importanti occasioni per mostrare il frutto del nostro lavoro annuale. A Firenze porteremo l’essenza di Giraudi, dedicata allo sviluppo di prodotti sia annuali che stagionali, come le creazioni studiate per la Pasqua” spiega Giacomo Boidi. “Il tema di Taste 2025, ‘Nato sotto il segno del gusto,’ rispecchia perfettamente la nostra tradizione familiare, che dal 1907 si dedica con passione all’arte della pasticceria e del cioccolato.”