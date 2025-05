la-cnn:-secondo-l’intelligence-usa-israele-si-sta-preparando-ad-attaccare-i-siti-nucleari-in-iran

Roma, 21 mag. (askanews) – Nuove informazioni di intelligence ottenute dagli Stati Uniti indicano che Israele si starebbe preparando a colpire i siti nucleari iraniani. E’ quanto hanno detto alla Cnn diversi funzionari americani a conoscenza delle informazioni, precisando che non è chiaro se le autorità israeliane abbiano già preso una decisione definitiva a riguardo e sottolineando che all’interno dell’amministrazione americana ci sarebbero disaccordi sulle probabilità che Israele attacchi.

Se e come Israele attaccherà, hanno detto le fonti, dipenderà probabilmente dal giudizio che darà ai negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran sul suo programma nucleare. Ma “la possibilità di un attacco israeliano contro un impianto nucleare iraniano è aumentata in modo significativo negli ultimi mesi – ha rimarcato un’altra fonte al corrente dell’intelligence – e la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran negoziato da Trump che non rimuova tutto l’uranio iraniano rende più probabile la possibilità di un attacco”.